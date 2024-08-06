Казахстанский скалолаз Амир Маймуратов вышел в четвертьфинал Олимпиады-2024

Казахстанец Амир Маймуратов одержал победу в первом раунде плей-офф олимпийского турнира по спортивному скалолазанию на скорость в Париже-2024, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперником атлета на старте забегов на выбывание был южноафриканец Джошуа Брюйнс, который в квалификации показал предпоследний результат. Маймуратов на предварительном этапе стал вторым и установил олимпийский рекорд, который превзошли через несколько минут.
В забеге на выбывание спортсменам давалась одна попытка. Маймуратов преодолел вертикальную дистанцию за 4,94 секунды, Брюйнс — за 5,84.
Казахстанец вышел в четвертьфинал олимпийского турнира. Оставшиеся стадии плей-офф запланированы на 8 августа.
Добавим, что в другом четвертьфинале американец Сэм Уотсон обновил собственный мировой рекорд (4,75 вместо 4,79), который стал лучшим результатом и в истории Олимпийских игр.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2145291-kazahstanskiy-skalolaz-amir-maymuratov-vyshel-v-chetvertfinal-olimpiady-2024/