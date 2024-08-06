Казахстанские каноисты Емельянов и Хайдаров выбыли из борьбы за медали Олимпиады-2024

Казахстанский дуэт Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров неудачно выступил в четвертьфинале Олимпиады-2024 среди мужских каноэ-двоек на дистанции 500 метров, передает корреспондент NUR.KZ.
Ранее во вторник спортсмены стартовали на предварительном этапе и не смогли напрямую пробиться в полуфинал. Второй шанс они получили в четвертьфинале, где нужно было попасть в тройку сильнейших дуэтов в заезде.
Однако Емельянов и Хайдаров финишировали на последней четвертой позиции. Дистанцию они преодолели за 1 минуту 44,03 секунды.
Казахстанцы лишились шансов на медали в данной дисциплине. Теперь они выступят в утешительном финале В, где не будут разыгрываться награды.
Напомним, ранее из борьбы за пьедестал выбыли Мария Бровкова и Руфина Искакова, которые представляют Казахстан женских каноэ-двойках.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2145295-kazahstanskie-kanoisty-emelyanov-i-haydarov-vybyli-iz-borby-za-medali-olimpiady-2024/