Казахстанские каноисты Емельянов и Хайдаров выбыли из борьбы за медали Олимпиады-2024

Казахстанский дуэт Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров неудачно выступил в четвертьфинале Олимпиады-2024 среди мужских каноэ-двоек на дистанции 500 метров, передает корреспондент NUR.KZ.

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Ранее во вторник спортсмены стартовали на предварительном этапе и не смогли напрямую пробиться в полуфинал. Второй шанс они получили в четвертьфинале, где нужно было попасть в тройку сильнейших дуэтов в заезде.

Однако Емельянов и Хайдаров финишировали на последней четвертой позиции. Дистанцию они преодолели за 1 минуту 44,03 секунды.

Казахстанцы лишились шансов на медали в данной дисциплине. Теперь они выступят в утешительном финале В, где не будут разыгрываться награды.

Напомним, ранее из борьбы за пьедестал выбыли Мария Бровкова и Руфина Искакова, которые представляют Казахстан женских каноэ-двойках.

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