Казахстанские каноистки Бровкова и Искакова лишились шансов на медали Олимпиады-2024

Казахстанский дуэт Мария Бровкова и Руфина Искакова не попали в полуфинал Олимпиады-2024 в каноэ-двойках на дистанции 500 метров, передает корреспондент NUR.KZ.

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Ранее во вторник спортсменки выступили на предварительной стадии и не смогли напрямую квалифицироваться в полуфинал.

Бровкова и Искакова попали в четвертьфинал. На этой стадии по три сильнейших дуэта из каждого заезда выходили дальше и сохраняли шансы на медали.

Казахстанки в своей группе финишировали последними, замкнув четверку. Они преодолели дистанцию за 2 минуты 1,76 секунды.

Таким образом, Бровкова и Искакова выступят в утешительном финале B, где не будут разыгрываться олимпийские медали.

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