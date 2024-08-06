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Казахстанские каноистки Бровкова и Искакова лишились шансов на медали Олимпиады-2024

Опубликовано:

Казахстанские каноистки Мария Бровкова и Руфина Искакова
Мария Бровкова и Руфина Искакова. Фото: Владислав Семенов / Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанский дуэт Мария Бровкова и Руфина Искакова не попали в полуфинал Олимпиады-2024 в каноэ-двойках на дистанции 500 метров, передает корреспондент NUR.KZ.

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Ранее во вторник спортсменки выступили на предварительной стадии и не смогли напрямую квалифицироваться в полуфинал.

Бровкова и Искакова попали в четвертьфинал. На этой стадии по три сильнейших дуэта из каждого заезда выходили дальше и сохраняли шансы на медали.

Казахстанки в своей группе финишировали последними, замкнув четверку. Они преодолели дистанцию за 2 минуты 1,76 секунды.

Таким образом, Бровкова и Искакова выступят в утешительном финале B, где не будут разыгрываться олимпийские медали.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2145285-kazahstanskie-kanoistki-brovkova-i-iskakova-lishilis-shansov-na-medali-olimpiady-2024/

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