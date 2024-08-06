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Борец Демеу Жадраев победил олимпийского призера из Кыргызстана и вышел в полуфинал Игр-2024

Опубликовано:

Казахстанский борец Демеу Жадраев
Демеу Жадраев. Фото: Турар Казангапов / Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанский борец греко-римского стиля Демеу Жадраев одержал победу во втором поединке на Олимпийских играх в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником Жадраева в схватке за полуфинал в весовой категории до 77 килограммов был представитель Кыргызстана Акжол Махмудов, который является серебряным призером Олимпиады-2020, двукратным чемпионом мира и победителем Азиады-2022.

Оппонент казахстанца сразу же начал проводить результативные атаки, которые приносили очки. В первом периоде Махмудов повел со счетом 7:0, но после видеопросмотра судьи зафиксировали нарушение и сняли с него шесть баллов. После половины схватки кыргызстанец сохранил преимущество - 1:0.

Во втором периоде Жадраев сумел сравнять счет, а потом и вышел вперед. Итоговый счет - 3:1, победа казахстанского борца.

Теперь Жадраев поборется в полуфинале Олимпиады-2024. Он обеспечил себе как минимум участие в схватке за бронзу.

Напомним, в первом круге серебряный призер чемпионата мира из Казахстана разгромно победил колумбийского спортсмена Хаира Куэро.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2145232-kazahstanskiy-borec-demeu-zhadraev-vyshel-v-polufinal-olimpiady-2024/

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