Борец Демеу Жадраев победил олимпийского призера из Кыргызстана и вышел в полуфинал Игр-2024

Казахстанский борец греко-римского стиля Демеу Жадраев одержал победу во втором поединке на Олимпийских играх в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником Жадраева в схватке за полуфинал в весовой категории до 77 килограммов был представитель Кыргызстана Акжол Махмудов, который является серебряным призером Олимпиады-2020, двукратным чемпионом мира и победителем Азиады-2022.

Оппонент казахстанца сразу же начал проводить результативные атаки, которые приносили очки. В первом периоде Махмудов повел со счетом 7:0, но после видеопросмотра судьи зафиксировали нарушение и сняли с него шесть баллов. После половины схватки кыргызстанец сохранил преимущество - 1:0.

Во втором периоде Жадраев сумел сравнять счет, а потом и вышел вперед. Итоговый счет - 3:1, победа казахстанского борца.

Теперь Жадраев поборется в полуфинале Олимпиады-2024. Он обеспечил себе как минимум участие в схватке за бронзу.

Напомним, в первом круге серебряный призер чемпионата мира из Казахстана разгромно победил колумбийского спортсмена Хаира Куэро.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.