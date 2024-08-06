Казахстанки Бровкова и Искакова выступят в четвертьфинале Олимпиады-2024 в каноэ-двойке

Казахстанский дуэт Мария Бровкова и Руфина Искакова выступил на предварительном этапе Олимпиады-2024 среди каноэ-двоек на дистанции 500 метров, передает корреспондент NUR.KZ.

На первой стадии соревнований прошло два заезда. Дуэты, занявшие первую и вторую позиции в каждом, напрямую проходили в полуфинал. Остальные квалифицировались в четвертьфинал.

Бровкова и Искакова в своем заезде финишировали пятыми из шести участниц. Они преодолели дистанцию за 2 минуты 0,05 секунды. Таким образом, спортсменкам предстоит выступить в четвертьфинале.

Ранее в эту же стадию из предварительных заездов попали казахстанцы Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров, которые также выступают в каноэ-двойке на аналогичной дистанции.

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