Казахстанского спортсмена дисквалифицировали на Олимпиаде-2024

Представитель сборной Казахстана по легкой атлетике Давид Ефремов завершил выступление в беге на 110 метров с барьерами на Олимпиаде-2024, передает корреспондент NUR.KZ.
В воскресенье спортсмен не смог пробиться в полуфинал через предварительные забеги. Во вторник в данной дисциплине состоялся утешительный раунд, где по два лучших атлета из каждой группы получали шанс продолжить борьбу за медали.
Через эту стадию Ефремов также не сумел квалифицироваться в полуфинал. Перед своим забегом он допустил фальстарт, за что был дисквалифицирован. Казахстанец начал движение на 0,209 секунды раньше сигнала.
Таким образом, Ефремов завершил выступление на Олимпиаде-2024.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2145172-kazahstanskogo-sportsmena-diskvalificirovali-na-olimpiade-2024/