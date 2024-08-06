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Казахстанского спортсмена дисквалифицировали на Олимпиаде-2024

Опубликовано:

Казахстанский легкоатлет Давид Ефремов (справа)
Давид Ефремов (справа). Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Представитель сборной Казахстана по легкой атлетике Давид Ефремов завершил выступление в беге на 110 метров с барьерами на Олимпиаде-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

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В воскресенье спортсмен не смог пробиться в полуфинал через предварительные забеги. Во вторник в данной дисциплине состоялся утешительный раунд, где по два лучших атлета из каждой группы получали шанс продолжить борьбу за медали.

Через эту стадию Ефремов также не сумел квалифицироваться в полуфинал. Перед своим забегом он допустил фальстарт, за что был дисквалифицирован. Казахстанец начал движение на 0,209 секунды раньше сигнала.

Таким образом, Ефремов завершил выступление на Олимпиаде-2024.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2145172-kazahstanskogo-sportsmena-diskvalificirovali-na-olimpiade-2024/

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