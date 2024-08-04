Казахстанский стрелок занял десятое место на Олимпиаде-2024

Представитель команды Казахстана по пулевой стрельбе Никита Чирюкин завершил выступление в индивидуальном турнире по стрельбе из скорострельного пистолета с 25 метров, сообщает корреспондент NUR.KZ.
В первой серии второго раунда квалификации казахстанец за восемь секунд набрал 97 баллов. Далее он выбил максимальные 100 очков за шесть секунд и 93 очка за четыре секунды. Его итоговый балл в отборочном цикле составил 583.
Чемпион Азии из Казахстана расположился на 10-м месте после двух раундов. Однако этого оказалось недостаточно для продолжения борьбы за медали на летних Олимпийских играх в столице Франции, потому что в финал выходят лишь шесть лучших спортсменов из квалификации.
На данный момент в активе команды Казахстана на Играх-2024 уже имеется четыре медали, еще две награды ожидается в боксе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2144362-kazahstanskiy-strelok-zanyal-10-e-mesto-v-kvalifikacii-na-final-olimpiady-2024/