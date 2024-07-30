Украинская саблистка выиграла медаль Олимпиады-2024 и повторила рекорд

Лидер сборной Украины по фехтованию Ольга Харлан принесла своей команде первую медаль на Олимпиаде-2024, которая проходит в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

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Саблистка в индивидуальных соревнованиях дошла до полуфинала, где потерпела поражение, после чего поборолась за бронзу. В медальном поединке Харлан встретилась с Чой Се-Бин из Республики Корея.

По ходу противостояния украинка отставала на шесть очков, однако смогла отыграться. В итоге при счете 14:14 все решил последний результативный укол, который нанесла Харлан.

33-летняя спортсменка открыла медальный счет сборной Украины на Олимпиаде-2024. Для самой Харлан это пятая награда Игр в карьере. Она повторила рекорд Украины по числу олимпийских медалей. Столько же в активе пловчихи Яны Клочковой, которая выиграла четыре золота и серебро.

Харлан ранее стала чемпионкой Пекина-2008 в командном турнире. В Рио-2016 она взяла серебро в этой же дисциплине и бронзу в личном зачете. Также третьей в индивидуальных соревнованиях украинка стала в Лондоне-2012.

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