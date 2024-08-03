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Казахстанцы остались без медалей в шестичасовой гонке на Олимпиаде-2024

Опубликовано:

Казахстанский велогонщик Алексей Луценко
Алексей Луценко. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Лидер сборной Казахстана по шоссейному велоспорту Алексей Луценко не попал на пьедестал в групповой гонке Олимпиады-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

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В субботу спортсмены провели заезд с массовым стартом. Трасса растянулась на 273 километра и проходила как в Париже, так и за его пределами. В гонке приняли участие 90 атлетов.

Во второй половине дистанции Луценко пытался уйти в отрыв с ирландцем Беном Хили, но конкуренты догнали их. В итоге казахстанец выбыл из борьбы за медали, а впоследствии откатился за пределы топ-50. Луценко занял 52-е место и отстал от победителя на 7 минут 23 секунды.

Еще один представитель республики Евгений Федоров не смог финишировать в этой гонке.

Победу одержал бельгиец Ремко Эвенепул, который преодолел дистанцию за 6 часов 19 минут 34 секунды. Ранее он выиграл и гонку с раздельным стартом.

Второе и третье места в групповом заезде заняли французы Валентин Мадуа и Кристоф Ляпорт соответственно.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2144131-kazahstancy-ostalis-bez-medaley-v-shestichasovoy-gonke-na-olimpiade-2024/

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