Казахстанцы остались без медалей в шестичасовой гонке на Олимпиаде-2024

Лидер сборной Казахстана по шоссейному велоспорту Алексей Луценко не попал на пьедестал в групповой гонке Олимпиады-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

В субботу спортсмены провели заезд с массовым стартом. Трасса растянулась на 273 километра и проходила как в Париже, так и за его пределами. В гонке приняли участие 90 атлетов.

Во второй половине дистанции Луценко пытался уйти в отрыв с ирландцем Беном Хили, но конкуренты догнали их. В итоге казахстанец выбыл из борьбы за медали, а впоследствии откатился за пределы топ-50. Луценко занял 52-е место и отстал от победителя на 7 минут 23 секунды.

Еще один представитель республики Евгений Федоров не смог финишировать в этой гонке.

Победу одержал бельгиец Ремко Эвенепул, который преодолел дистанцию за 6 часов 19 минут 34 секунды. Ранее он выиграл и гонку с раздельным стартом.

Второе и третье места в групповом заезде заняли французы Валентин Мадуа и Кристоф Ляпорт соответственно.

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