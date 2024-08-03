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Сакен Бибосынов уступил в четвертьфинале Игр-2024 олимпийскому чемпиону из Узбекистана

Опубликовано:

Казахстанский боксер Сакен Бибосынов
Сакен Бибосынов. Фото: Турар Казангапов / Национальный олимпийский комитет РК

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Сакен Бибосынов не смог пробиться в полуфинал Олимпийских игр в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником бронзового призера Олимпиады в Токио-2020 и чемпиона мира 2021 года в супербое весовой категории до 51 килограмма был олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро-2016 узбекистанский боксер Хасанбой Дусматов.

В первом отрезке спортсмены пытались действовать осторожно, но при этом наносили точные удары в голову и по корпусу. Стартовую трехминутку раздельным решением забрал Бибосынов - 3:2. Второй раунд с тем же счетом остался за Дусматовым.

Все решалось в последней трехминутке, в которой точнее был боксер из Узбекистана. Все пятеро судей встали на его сторону.

В итоге Дусматов одержал победу раздельным решением рефери - 3:2. Бибосынов завершил выступление на Олимпиаде-2024 в шаге от гарантированной медали.

Ранее в полуфинал Игр в Париже в весовой категории до 80 килограммов пробился казахстанец Нурбек Оралбай.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2143974-saken-bibosynov-ustupil-v-chetvertfinale-olimpiyskomu-chempionu-iz-uzbekistana-na-olimpiade-2024/

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