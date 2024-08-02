Представительница Казахстана в боксе уступила в первом поединке на Олимпиаде-2024

Казахстанская девушка-боксер Карина Ибрагимова потерпела поражение в стартовом поединке на Олимпийских играх в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

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Соперницей казахстанской спортсменки на стадии 1/8 финала в весовой категории до 57 килограммов была представительница Пуэрто-Рико Эшлионн Лосада Мотта - бронзовый призер Панамериканских игр 2023 года.

В первом раунде оппонентки показывали близкий бой, и двое судей из пяти отдали предпочтение Ибрагимовой. Вторая трехминутка также сложилась в пользу пуэрториканки - 4:1. Заключительный раунд со счетом 5:0 вновь забрала Лосада Мотта.

В итоге Ибрагимова потерпела поражение единогласным решением судей. Серебряный призер Азиады-2022 завершила выступление на Олимпийских играх в Париже.

Ранее в полуфинал от национальной сборной Казахстана вышел Нурбек Оралбай. В своем поединке в весовой категории до 80 килограммов он одолел азербайджанского боксера Махмуда Аллахвердиева.

Сегодня на парижский ринг выйдет еще один представитель отечественной команды - Сакен Бибосынов. За путевку в полуфинал он поборется с боксером из Узбекистана Хасанбоем Дусматовым.

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