Джокович и Алькарас сыграют в финале Олимпиады-2024

Определились финалисты теннисного турнира Олимпийских игр 2024 года в мужском одиночном разряде. Золото оспорят Новак Джокович и Карлос Алькарас, передает корреспондент NUR.KZ.
В пятницу состоялись полуфиналы мужских соревнований.
Алькарас разгромил канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:1, 6:1. Джокович одержал победу над итальянцем Лоренцо Музетти — 6:4, 6:2.
Таким образом, именно испанец и серб оспорят золото Олимпиады-2024. На этом турнире Алькарас получил второй номер посева, Джокович — первый. В мировом рейтинге их опережает только итальянец Янник Синнер, который снялся с Игр из-за болезни.
Финал Олимпиады-2024 запланирован на 4 августа. Ранее ни Алькарас, ни Джокович не становились чемпионами Игр. Оже-Альяссим и Музетти проведут матч за бронзовую медаль.
Напомним, олимпийский теннисный турнир в Париже проходит на грунтовых кортах "Ролан Гаррос".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2143969-dzhokovich-i-alkaras-sygrayut-v-finale-olimpiady-2024/