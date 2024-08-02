Белорусский батутист первым среди нейтральных спортсменов стал чемпионом Олимпиады-2024

Представитель сборной Беларуси по батутной гимнастике Иван Литвинович стал победителем летних Олимпийских игр в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

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На турнире спортсмены, как и другие его соотечественники, а также атлеты из России, выступал в нейтральном статусе.

В квалификации мужского турнира в прыжках на батуте Литвинович показал лучший результат. В финале он также занял первое место, получив оценку в 63,090 балла.

23-летний спортсмен стал двукратным олимпийским чемпионом. Ранее Литвинович взял золото на Играх-2020 в Токио.

Золото белоруса стало первым для нейтральных спортсменов на Олимпиаде-2024. При этом в пятницу серебро в женских прыжках на батуте выиграла Виолетта Бордиловская — соотечественница Литвиновича.

Второе и третье места в мужском турнире заняли представители Китая Зисай Ван (61,890) и Лангью Ян (60,950) соответственно. Единственный казахстанец на Олимпиаде-2024 в этом виде спорта Данил Мусабаев остановился в шаге от выхода в финал и показал девятый результат в квалификации.

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