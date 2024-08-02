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19-летняя белоруска выиграла первую медаль Олимпиады-2024 среди нейтральных спортсменов

Опубликовано:

Белорусская батутистка Виолетта Бордиловская (слева)
Виолетта Бордиловская (слева). Фото: Jamie Squire/Getty Images

Белоруска Виолетта Бордиловская стала серебряным призером Олимпиады-2024 в Париже в женских индивидуальных прыжках на батуте, передает корреспондент NUR.KZ.

В пятницу в этой дисциплине состоялась квалификация, где спортсменка заняла второе место. Этот результат позволил Бордиловской выйти в финал.

Решающая попытка также прошла в пятницу. Бордиловская набрала 56,060 балла и вновь расположилась на второй строчке. Этот результат позволил 19-летней спортсменке выиграть серебро на дебютной Олимпиаде.

Медаль Бордиловской стала первой для нейтральных спортсменов в Париже-2024. В таком статусе на Играх выступают допущенные представители Беларуси и России.

Золото в женских прыжках на батуте забрала британка Бриони Пейдж (56,480 балла). Бронзу выиграла канадка Софиан Мето (55,650).

Мужские соревнования в этом виде спорта пройдут позднее в пятницу. Казахстан в них представит Данил Мусабаев.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2143861-19-letnyaya-belorusskaya-batutistka-vyigrala-pervuyu-medal-olimpiady-2024-sredi-neytralnyh-sportsmenov/

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