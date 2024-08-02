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Казахстанец Данил Мусабаев остановился в шаге от финала Олимпиады-2024

Опубликовано:

Казахстанский батутист Данил Мусабаев
Данил Мусабаев. Фото: Владислав Семенов / Национальный олимпийский комитет РК

Представитель Казахстана в прыжках на батуте Данил Мусабаев не смог пройти квалификацию в финал летних Олимпийских игр – 2024 в Париже, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Судьи оценили стартовое выступление Мусабаева следующим образом: сложность – 17.800, исполнение – 14.400, время полета – 16.770, горизонтальное смещение – 9.100. Его итоговая оценка составила 58.070 балла.

С этим результатом Мусабаев занял промежуточное восьмое место, что позволило бы выйти в финал. Однако по итогам следующей попытки казахстанец выпал из топ-8. При втором подходе спортсмен допустил грубую ошибку и при приземлении оказался за пределами батутной сетки. В итоге он опустился на девятую строчку.

Борьбу за медали продолжат восемь лучших спортсменов в квалификации. В зачет идет сильнейшая из двух попыток.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2143924-kazahstanec-danil-musabaev-ne-smog-kvalificirovatsya-v-final-olimpiady-2024/

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