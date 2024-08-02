Ерлик Сертай подвел итоги командного выступления шпажистов на Олимпиаде-2024

Представитель национальной сборной Казахстана по фехтованию на шпаге Ерлик Сертай прокомментировал корреспонденту NUR.KZ выступление команды на Олимпийских играх в Париже.

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Отечественная сборная впервые в своей истории смогла квалифицироваться на Олимпийские игры. На главном старте четырехлетия казахстанские шпажисты в командном турнире заняли итоговое шестое место. В поединке за пятое место сборная Казахстана уступила Италии. Для фехтовальщика Ерлика Сертая это была дебютная Олимпиада в карьере.

- На самом деле концентрация в фехтовании очень важна. Эльмир [Алимжанов] догнал [итальянцев] по очкам, дальше уже Руслан [Курбанов] добавил. Я потом чуть-чуть отрыв сократил. При счете 33:33 концентрация потерялась, потому что давление физическое, эмоциональное, потому что такой зал "Grand Palais" великий. Весь зал нас поддерживал. Они хотели, чтобы мы выиграли. Мы тоже хотели, чтобы мы выиграли, но получилось как получилось.

- Будешь готовиться к следующему олимпийскому циклу?

- Сейчас, честно говоря, я хочу наконец-то выдохнуть. Честно сказать, я очень устал. Я думаю, каждый после таких соревнований говорит об этом. Конечно, результат не такой, как мы хотели. Работаем дальше. Надеюсь, на следующих Олимпийских играх покажем лучший результат", - заявил Сертай.

Таким образом, казахстанские фехтовальщики завершили выступление на Олимпиаде. Ранее 28 июля прошли соревнования в индивидуальном турнире.

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