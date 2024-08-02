Казахстанский стрелок выступил в первый день борьбы за финал Олимпиады в Париже

Представитель мужской команды Казахстана по стендовой стрельбе Эдуард Ещенко начал свои выступления на Олимпийских играх – 2024 в Париже, сообщает корреспондент NUR.KZ.
Ещенко выступил в рамках первого дня квалификационной стадии в мужском индивидуальном ските. По итогам первой части казахстанец занял 27-е место в общем зачете из 30 спортсменов.
В первом раунде он набрал 21 очко, во втором – 23, в третьем – шесть баллов. В общей сложности спортсмен записал на свой счет 66 очков.
3 августа Эдуард Ещенко стартует во втором раунде квалификации, после которого определятся финалисты олимпийского турнира.
Напомним, что ранее главный старт четырехлетия покинула другая представительница Казахстана в стендовой стрельбе Мария Дмитриенко, выступившая в дисциплине "трап".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2143849-kazahstanskiy-strelok-vystupil-v-pervyy-den-borby-za-final-olimpiady-v-parizhe/