Казахстанский стрелок выступил в первый день борьбы за финал Олимпиады в Париже

Представитель мужской команды Казахстана по стендовой стрельбе Эдуард Ещенко начал свои выступления на Олимпийских играх – 2024 в Париже, сообщает корреспондент NUR.KZ.

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Ещенко выступил в рамках первого дня квалификационной стадии в мужском индивидуальном ските. По итогам первой части казахстанец занял 27-е место в общем зачете из 30 спортсменов.

В первом раунде он набрал 21 очко, во втором – 23, в третьем – шесть баллов. В общей сложности спортсмен записал на свой счет 66 очков.

3 августа Эдуард Ещенко стартует во втором раунде квалификации, после которого определятся финалисты олимпийского турнира.

Напомним, что ранее главный старт четырехлетия покинула другая представительница Казахстана в стендовой стрельбе Мария Дмитриенко, выступившая в дисциплине "трап".

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