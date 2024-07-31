Казахстанка Мария Дмитриенко не попала в финал Олимпиады-2024 в стендовой стрельбе

Представительница сборной Казахстана по стендовой стрельбе Мария Дмитриенко завершила выступление на Олимпиаде-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

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В среду закончилась квалификация в женском индивидуальном трапе — дисциплине, где используется траншейный стенд, а тарелочки вылетают из скрытого места по нескольким траекториям и на разной высоте.

Дмитриенко после первого отборочного дня шла на четвертой позиции. Однако по итогам двух заключительных серий выстрелов она опустилась на десятую строчку, суммарно набрав 120 очков. В финал, который состоится позднее в среду, попали шестеро сильнейших спортсменок из квалификации.

Таким образом, Дмитриенко завершила выступление на Олимпиаде-2024. Игры в Париже стали для нее вторыми в карьере. В Рио-2016 казахстанка заняла восьмое место в индивидуальном трапе.

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