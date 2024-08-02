Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанские легкоатлетки не попали в финал Олимпиады-2024 в прыжках в высоту

Опубликовано:

Казахстанская легкоатлетка Елизавета Матвеева
Елизавета Матвеева: BEN STANSALL/AFP via Getty Images

Казахстанки Надежда Дубовицкая и Елизавета Матвеева не смогли попасть в финальный этап Олимпиады-2024 в прыжках в высоту, передает корреспондент NUR.KZ.

Свежая публикация по теме:
Казахстанский пловец Адильбек Мусин завершил выступление на Олимпиаде-2024

В пятницу в этой дисциплине прошел отборочный этап. Для попадания в финал необходимо было преодолеть квалификационный норматив (1,97 метра) или попасть в топ-12.

Первой из казахстанок завершила борьбу Дубовицкая. Со второй попытки она взяла высоту 1,83 метра. Следующая планка (1,88) двукратной бронзовой медалистке Азиатских игр не покорилась.

Матвеева взяла первую высоту сразу, а вторую — со второй попытки. Действующая чемпионка Азии в помещении выбыла из борьбы на третьем этапе (1,92). На этой планке казахстанка выполнила три неудачных подхода.

Ранее мы подробно представляли национальную сборную по легкой атлетике, которая выступает на Олимпиаде-2024.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Олимпиада 2024
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2143692-kazahstanskie-legkoatletki-ne-popali-v-final-olimpiady-2024-v-pryzhkah-v-vysotu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie