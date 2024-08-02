Казахстанские легкоатлетки не попали в финал Олимпиады-2024 в прыжках в высоту

Казахстанки Надежда Дубовицкая и Елизавета Матвеева не смогли попасть в финальный этап Олимпиады-2024 в прыжках в высоту, передает корреспондент NUR.KZ.

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В пятницу в этой дисциплине прошел отборочный этап. Для попадания в финал необходимо было преодолеть квалификационный норматив (1,97 метра) или попасть в топ-12.

Первой из казахстанок завершила борьбу Дубовицкая. Со второй попытки она взяла высоту 1,83 метра. Следующая планка (1,88) двукратной бронзовой медалистке Азиатских игр не покорилась.

Матвеева взяла первую высоту сразу, а вторую — со второй попытки. Действующая чемпионка Азии в помещении выбыла из борьбы на третьем этапе (1,92). На этой планке казахстанка выполнила три неудачных подхода.

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