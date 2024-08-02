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Казахстанский пловец Адильбек Мусин завершил выступление на Олимпиаде-2024

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Казахстанский пловец Адильбек Мусин
Адильбек Мусин. Фото: Владислав Семенов / Национальный олимпийский комитет РК

Представитель команды Казахстана по плаванию Адильбек Мусин не смог успешно выступить в квалификационном заплыве на летних Олимпийских играх – 2024, сообщает NUR.KZ.

24-летний Мусин принял участие в заплыве на 100 метров баттерфляем, ему не удалось выйти в полуфинальную часть соревнования. Атлет расположился на 29-м месте в общем зачете, тогда как в следующую часть пробились обладатели 16 лучших показателей.

Казахстанцу удалось преодолеть дистанцию за 52.74 секунды, его отставание от лидера квалификации составило 2.55 секунды. При этом Мусин — бронзовый призер последних Азиатских игр в данной дисциплине.

Таким образом, казахстанец не поборется за олимпийскую медаль. Ранее он не смог преодолеть предварительный этап на дистанции 100 метров вольным стилем.

На данный момент в активе Казахстана на Олимпиаде в Париже имеется три медали. Две из них принесли дзюдоисты. Елдос Сметов и Гусман Кыргызбаев завоевали золото и бронзу. А пара стрелков Александра Ле и Ислам Сатпаев взяли третье место в смешанном парном разряде в пулевой стрельбе.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2143707-kazahstanskiy-plovec-ne-vyshel-v-final-olimpiady-2024/

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