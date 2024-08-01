Второй казахстанский лучник проиграл на старте плей-офф Олимпиады-2024

Представитель сборной Казахстана по стрельбе из лука Даулеткелди Жанбырбай выступил в 1/32 финала индивидуального турнира, передает корреспондент NUR.KZ.
По итогам квалификации соперником спортсмена на первой стадии плей-офф оказался колумбиец Хосе Энрикес — победитель Южноамериканских игр 2022 года.
Первый сет Даулеткелди проиграл (28:29). Во втором была зафиксирована ничья (26:26).
Третий сет остался за Энрикесом (28:27). Однако в четвертом казахстанец смог сократить отставание (28:26).
В пятом отрезке Даулеткелди выбил две "десятки", но последней стрелой набрал семь баллов и упустил преимущество в сете (27:29).
В итоге со счетом 7:3 выиграл Энрикес, который продолжит борьбу за медали. Даулеткелди завершил выступление на Олимпиаде-2024.
Ранее в 1/32 финала также выбыл казахстанец Ильфат Абдуллин. Александр Еременко проведет матч этой стадии позднее в четверг.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2143063-vtoroy-kazahstanskiy-luchnik-proigral-na-starte-pley-off-olimpiady-2024/