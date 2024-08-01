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Второй казахстанский лучник проиграл на старте плей-офф Олимпиады-2024

Опубликовано:

Казахстанский лучник Даулеткелди Жанбырбай
Даулеткелди Жанбырбай. Фото: Владислав Семенов / Национальный олимпийский комитет РК

Представитель сборной Казахстана по стрельбе из лука Даулеткелди Жанбырбай выступил в 1/32 финала индивидуального турнира, передает корреспондент NUR.KZ.

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По итогам квалификации соперником спортсмена на первой стадии плей-офф оказался колумбиец Хосе Энрикес — победитель Южноамериканских игр 2022 года.

Первый сет Даулеткелди проиграл (28:29). Во втором была зафиксирована ничья (26:26).

Третий сет остался за Энрикесом (28:27). Однако в четвертом казахстанец смог сократить отставание (28:26).

В пятом отрезке Даулеткелди выбил две "десятки", но последней стрелой набрал семь баллов и упустил преимущество в сете (27:29).

В итоге со счетом 7:3 выиграл Энрикес, который продолжит борьбу за медали. Даулеткелди завершил выступление на Олимпиаде-2024.

Ранее в 1/32 финала также выбыл казахстанец Ильфат Абдуллин. Александр Еременко проведет матч этой стадии позднее в четверг.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2143063-vtoroy-kazahstanskiy-luchnik-proigral-na-starte-pley-off-olimpiady-2024/

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