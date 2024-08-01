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Американские баскетболисты выиграли второй матч на Олимпиаде-2024

Опубликовано:

Американский баскетболист Леброн Джеймс
Леброн Джеймс. Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Мужская сборная США по баскетболу одержала победу над командой Южного Судана в матче группового этапа Олимпиады-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники по группе С встретились на арене "Пьер Моруа". Сборная США обеспечила себе задел в первой половине матча и довела игру до победы со счетом 103:86.

Самым результативным на площадке стал южносуданский форвард Нуни Омот, который набрал 24 очка. Лучший показатель среди американцев — у Эдриса Адебайо (18 баллов). Главные звезды сборной США Леброн Джеймс, Кевин Дюрант и Стефен Карри набрали 12, 14 и 3 очка соответственно.

Американцы набрали максимальные четыре очка после двух туров и возглавляют таблицу группы. Сборная Южная Судана идет третьей с тремя баллами — столько же в активе сербов. Замыкает таблицу с двумя очками команда Пуэрто-Рико.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2142850-amerikanskie-basketbolisty-vyigrali-vtoroy-match-na-olimpiade-2024/

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