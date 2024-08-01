Олимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев на 1 августа

В шестой день главного старта четырехлетия примут участие 8 казахстанских спортсменов. NUR.KZ представляет вашему вниманию расписание выступлений отечественных атлетов по времени Астаны.

12:30. Стрельба из лука. Одиночки (мужчины)

Даулеткелди Жанбырбай – Хорхе Энрикес (Колумбия).

13:00. Дзюдо. 1/16 финала (мужчины)

Нурлыхан Шархан – Тома Никифоров (Бельгия). До 100 кг. Медальные схватки стартуют в 19:00.

15:00. Пулевая стрельба. Винтовка 50 м из 3 положений, квалификация (женщины)

Александра Ле/Арина Алтухова.

18:30 Бокс. 1/8 финала (женщины)

Назым Кызайбай – Каролин Барбоза де Алмейда (Бразилия). До 50 кг.

20:54. Бокс. 1/4 финала (мужчины)

Айбек Оралбай – Лорен Альфонсо Домингес (Азербайджан). До 92 кг.

21:19. Стрельба из лука. 1/32 финала, индивидуальные (мужчины)

Александр Еременко – Баптист Аддис (Франция).

00:20. Бокс. 1/4 финала

Мухаммедсабыр Базарбайулы – Лаша Гурули (Грузия). До 63.5 кг.

Расписание медальных соревнований без участия казахстанцев:

10:30. Легкая атлетика. Ходьба 20км, финал (мужчины)

12:20. Легкая атлетика. Ходьба 20км, финал (женщины)

12:30. Пулевая стрельба. Винтовка 50м, 3 положения, финал (мужчины)

13:30. Академическая гребля. Двойки парные, финальный заезд (женщины)

13:42. Академическая гребля. Двойки парные, финальный заезд (мужчины)

13:54. Академическая гребля. Четверки, финальный заезд (женщины)

14:06. Академическая гребля. Четверки, финальный заезд (мужчины)

17:43. Парусный спорт. Скиф, медальная гонка (мужчины)

18:43. Парусный спорт. Скиф, медальная гонка (женщины)

20:30. Гребной слалом. Байдарки-одиночки, финал (мужчины)

21:15. Спортивная гимнастика. Многоборье, финал (женщины)

22:10. Фехтование. Командная рапира, финалы (женщины)

23:30. Плавание. 200м баттерфляем, финал (женщины)

23:38. Плавание. 200м на спине, финал (мужчины)

00:11. Плавание. 200м брассом, финал (женщины)

01:03. Плавание. Эстафета 4x200м вольным стилем, финал (женщины)

05:12. Серфинг. Поединок за бронзу (мужчины)

05:53. Серфинг. Поединок за бронзу (женщины)

06:34. Серфинг. Финал (мужчины)

07:15. Серфинг. Финал (женщины).

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