Олимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев на 1 августа

В шестой день главного старта четырехлетия примут участие 8 казахстанских спортсменов. NUR.KZ представляет вашему вниманию расписание выступлений отечественных атлетов по времени Астаны.
12:30. Стрельба из лука. Одиночки (мужчины)
Даулеткелди Жанбырбай – Хорхе Энрикес (Колумбия).
13:00. Дзюдо. 1/16 финала (мужчины)
Нурлыхан Шархан – Тома Никифоров (Бельгия). До 100 кг. Медальные схватки стартуют в 19:00.
15:00. Пулевая стрельба. Винтовка 50 м из 3 положений, квалификация (женщины)
Александра Ле/Арина Алтухова.
18:30 Бокс. 1/8 финала (женщины)
Назым Кызайбай – Каролин Барбоза де Алмейда (Бразилия). До 50 кг.
20:54. Бокс. 1/4 финала (мужчины)
Айбек Оралбай – Лорен Альфонсо Домингес (Азербайджан). До 92 кг.
21:19. Стрельба из лука. 1/32 финала, индивидуальные (мужчины)
Александр Еременко – Баптист Аддис (Франция).
00:20. Бокс. 1/4 финала
Мухаммедсабыр Базарбайулы – Лаша Гурули (Грузия). До 63.5 кг.
Расписание медальных соревнований без участия казахстанцев:
10:30. Легкая атлетика. Ходьба 20км, финал (мужчины)
12:20. Легкая атлетика. Ходьба 20км, финал (женщины)
12:30. Пулевая стрельба. Винтовка 50м, 3 положения, финал (мужчины)
13:30. Академическая гребля. Двойки парные, финальный заезд (женщины)
13:42. Академическая гребля. Двойки парные, финальный заезд (мужчины)
13:54. Академическая гребля. Четверки, финальный заезд (женщины)
14:06. Академическая гребля. Четверки, финальный заезд (мужчины)
17:43. Парусный спорт. Скиф, медальная гонка (мужчины)
18:43. Парусный спорт. Скиф, медальная гонка (женщины)
20:30. Гребной слалом. Байдарки-одиночки, финал (мужчины)
21:15. Спортивная гимнастика. Многоборье, финал (женщины)
22:10. Фехтование. Командная рапира, финалы (женщины)
23:30. Плавание. 200м баттерфляем, финал (женщины)
23:38. Плавание. 200м на спине, финал (мужчины)
00:11. Плавание. 200м брассом, финал (женщины)
01:03. Плавание. Эстафета 4x200м вольным стилем, финал (женщины)
05:12. Серфинг. Поединок за бронзу (мужчины)
05:53. Серфинг. Поединок за бронзу (женщины)
06:34. Серфинг. Финал (мужчины)
07:15. Серфинг. Финал (женщины).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2142861-olimpiada-2024-raspisanie-vystupleniy-kazahstancev-na-1-avgusta/