Казахстанский лучник Ильфат Абдуллин завершил выступление на Олимпиаде-2024

Лидер национальной сборной Казахстана по стрельбе из лука Ильфат Абдуллин уступил на стадии 1/16 финала Олимпийских игр — 2024, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанца, который занимает 26-е место в мировом рейтинге, на стадии 1/16 финала был серебряный призер чемпионата мира канадский лучник Эрик Питерс — пятый номер мирового топа. Борьба лучников была практически равной.

В первой сессии выиграл канадец (28:27). Во втором отрезке зафиксирована ничья (28:28), что позволило Абдуллину размочить общий счет — 1:3. В третьей сессии лучники также были равны (29:29). Счет после этого счета был 4:2 в пользу канадца.

Четвертый сет остался за Ильфатом (29:28), и он догнал соперника — 4:4. Все решалось в пятом отрезке, в котором точнее оказался Питерс (28:26). Итоговый счет — 6:4 в пользу канадца, который вышел в 1/8 финала.

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