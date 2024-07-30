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Казахстанский пловец не смог пробиться в полуфинал Олимпиады-2024

Опубликовано:

Казахстанский пловец Адильбек Мусин
Адильбек Мусин. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Пловец Адильбек Мусин представил Казахстан в заплыве на 100 метров вольным стилем в рамках летних Олимпийских игр в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

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Мусин является рекордсменом среди казахстанских пловцов в данной дисциплине. Его лучший результат 49,10 секунды был поставлен на Азиаде-2022 в Ханчжоу (Китай).

На Олимпийских играх в Париже казахстанец показал время 49,92 секунды и не попал в топ-16 спортсменов по итогам предварительной стадии. Таким образом, Мусин не смог квалифицироваться в полуфинальную стадию и побороться за награду.

В дальнейшем на Олимпиаде-2024 казахстанец выступит на дистанции 100 метров баттерфляем. Напомним, в плавании страну также представила Ксения Игнатова.

На данный момент в активе команды Казахстана на Играх в Париже имеется три медали. Две бронзовых награды стране принесли дуэт стрелков Александра Ле/Ислам Сатпаев и дзюдоист Гусман Кыргызбаев. Медаль высшей пробы также принес дзюдоист Елдос Сметов.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2141880-kazahstanskiy-plovec-ne-smog-probitsya-v-polufinal-olimpiady-2024/

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