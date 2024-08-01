Чемпионка мира по боксу из Казахстана проиграла на старте Олимпиады-2024

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Валентина Хальзова уступила в первом поединке на Олимпийских играх в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.
Чемпионка мира 2016 года и победительница чемпионата Азии — 2021 встречалась на парижском ринге с представительницей Панамы Атейной Билон, которая в свою очередь является обладательницей золотой медали ЧМ-2014.
Первый раунд судьи раздельным решением отдали казахстанской спортсменке - 3:2. Второй раунд был проверкой на прочность, ведь соперница действовала активно. Хальзова смогла забрать только один балл - 1:4. При этом Билон получила предупреждение, с нее сняли одно очко.
Третий раунд четыре из пяти судей отдали панамке. В итоге это привело к поражению Хальзовой раздельным решением рефери - 1:4..
Таким образом, казахстанская спортсменка не вышла в следующий круг, в котором боксеры поборются за путевку в полуфинал.
В четверг на ринг выйдут трое представителей национальной сборной - Назым Кызайбай, Айбек Оралбай и Мухаммедсабыр Базарбайулы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2142724-chempionka-mira-po-boksu-iz-kazahstana-proigrala-na-starte-olimpiady-2024/