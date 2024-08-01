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"Я была лучше": чемпионка мира из Казахстана высказалась после поражения на Олимпиаде-2024

Опубликовано:

Казахстанская девушка-боксер Валентина Хальзова (слева)
Валентина Хальзова (слева). Фото: Владислав Семенов / Национальный олимпийский комитет РК

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Валентина Хальзова прокомментировала свое выступление на Олимпийских играх — 2024, передает корреспондент NUR.KZ.

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Чемпионка мира 2016 года и победительница чемпионата Азии — 2021 уступила на парижском ринге представительнице Панамы Атейне Билон раздельным решением со счетом 1:4.

"Мне кажется, в третьем раунде я была лучше и точнее, чем соперница, но, видимо, предположено было так. Я была уверена в конце третьего раунда, что я намного лучше соперницы, но, видимо, судьи посчитали так по их мнению.
Наверное, начать было тяжелее. Потом уже, когда я поняла из чего слеплен материал, мне уже было попроще, легче. Еще в первом раунде она мне с головы попала, и у меня все три раунда бежала кровь из носа. Я не могла дышать носом. Это тоже повлияло в минус.
К следующей Олимпиаде буду готовиться, надеюсь. Еще четыре года впереди, долгий путь. Надо восстановиться после этой Олимпиады, чтобы глаза снова загорелись. Надеюсь, в Лос-Анджелесе я покажу, кто здесь чемпион", - заявила Хальзова после боя.

Отметим, в четверг на ринг выйдут трое представителей национальной сборной — Назым Кызайбай, Айбек Оралбай и Мухаммедсабыр Базарбайулы.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2142822-ya-byla-luchshe-chempionka-mira-iz-kazahstana-vyskazalas-posle-porazheniya-na-olimpiade-2024/

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