Призер Азиатских игр из Казахстана выбыла на старте олимпийского турнира по дзюдо

Представительница женской сборной Казахстана по дзюдо Эсмигуль Куюлова проиграла первую схватку на Олимпиаде-2024, которую принимает Париж, передает корреспондент NUR.KZ.
В 1/16 финала в весовой категории до 63 килограммов спортсменка встретилась с Любьяной Пиовесаной — победительницей молодежного чемпионата Европы, которая ранее представляла Великобританию, а теперь выступает за Австрию.
Уже на первой минуте соперница Куюловой заработала вадза-ари и повела в счете. До конца схватки Пиовесане удалось сохранить это преимущество. Таким образом, австрийка вышла в 1/8 финала, где встретится с британкой Люси Реншалл.
Куюлова завершила выступление на дебютной Олимпиаде в личном турнире. Далее ей предстоит побороться в Париже в командных соревнованиях. В этой дисциплине и индивидуальном зачете казахстанка становилась бронзовым призером прошлого чемпионата Азии. Также она выиграла аналогичную личную медаль на последней Олимпиаде.
Напомним, ранее во вторник после первой схватки на Играх-2024 прекратил борьбу казахстанец Абылайхан Жубаназар.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2141842-prizer-aziatskih-igr-iz-kazahstana-vybyla-na-starte-olimpiyskogo-turnira-po-dzyudo/