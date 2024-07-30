Призер Азиатских игр из Казахстана выбыла на старте олимпийского турнира по дзюдо

Представительница женской сборной Казахстана по дзюдо Эсмигуль Куюлова проиграла первую схватку на Олимпиаде-2024, которую принимает Париж, передает корреспондент NUR.KZ.

В 1/16 финала в весовой категории до 63 килограммов спортсменка встретилась с Любьяной Пиовесаной — победительницей молодежного чемпионата Европы, которая ранее представляла Великобританию, а теперь выступает за Австрию.

Уже на первой минуте соперница Куюловой заработала вадза-ари и повела в счете. До конца схватки Пиовесане удалось сохранить это преимущество. Таким образом, австрийка вышла в 1/8 финала, где встретится с британкой Люси Реншалл.

Куюлова завершила выступление на дебютной Олимпиаде в личном турнире. Далее ей предстоит побороться в Париже в командных соревнованиях. В этой дисциплине и индивидуальном зачете казахстанка становилась бронзовым призером прошлого чемпионата Азии. Также она выиграла аналогичную личную медаль на последней Олимпиаде.

Напомним, ранее во вторник после первой схватки на Играх-2024 прекратил борьбу казахстанец Абылайхан Жубаназар.

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