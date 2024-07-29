Первый казахстанский бадминтонист на Олимпиаде завершил выступление в Париже

Казахстанский бадминтонист Дмитрий Панарин потерпел поражение во втором матче группового этапа летних Олимпийских игр – 2024 в Париже, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Напомним, что прошлое выступление Панарина оказалось историческим для Казахстана, поскольку он стал первым спортсменом, представившим страну на главном старте четырехлетия. Однако в дебютной игре на Олимпиаде казахстанец потерпел поражение от японца Кенто Нисимото.

Вторая встреча Панарина на турнире в Париже также завершилась поражением — от чемпиона Панамериканских игр прошлого года представителя Канады Брайана Янга по ходу двух партий с общим счетом 18:21, 10:21.

Таким образом, Панарин завершил свои выступления на олимпийском турнире по бадминтону, заняв последнее место в группе D.

Четвертьфиналист определится после матча между Янгом и Нисимото 31 июля.

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