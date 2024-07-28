Впервые казахстанский бадминтонист выступил на Олимпиаде

Дмитрий Панарин стал первым казахстанским бадминтонистом, который принял участие в Олимпийских играх. Он стартовал в Париже-2024 с поражения, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен начал выступление на турнире в Париже матчем в рамках группового этапа с японцем Кенто Нисимотой — трехкратным бронзовым призером чемпионатов Азии.

Панарин потерпел поражение в двух партиях со счетом 5:21, 11:21.

Также в группе D выступает канадец Брайан Янг — действующий чемпион Панамериканских игр. С ним Панарин сыграет 29 июля.

Сильнейший из тройки выйдет в плей-офф, который стартует с 1/4 финала.

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