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Впервые казахстанский бадминтонист выступил на Олимпиаде

Опубликовано:

Казахстанский бадминтонист Дмитрий Панарин
Дмитрий Панарин. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Дмитрий Панарин стал первым казахстанским бадминтонистом, который принял участие в Олимпийских играх. Он стартовал в Париже-2024 с поражения, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен начал выступление на турнире в Париже матчем в рамках группового этапа с японцем Кенто Нисимотой — трехкратным бронзовым призером чемпионатов Азии.

Панарин потерпел поражение в двух партиях со счетом 5:21, 11:21.

Также в группе D выступает канадец Брайан Янг — действующий чемпион Панамериканских игр. С ним Панарин сыграет 29 июля.

Сильнейший из тройки выйдет в плей-офф, который стартует с 1/4 финала.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2140854-vpervye-kazahstanskiy-badmintonist-vystupil-na-olimpiade/

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