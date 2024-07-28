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Руслан Курбанов победил действующего олимпийского чемпиона и вышел в четвертьфинал Игр в Париже

Опубликовано:

Руслан Курбанов
Руслан Курбанов. Фото: Владислав Семенов / НОК РК

Казахстанский фехтовальщик Руслан Курбанов одержал уверенную победу в 1/8 финала Олимпиады-2024 и поборется за путевку в топ-4, передает корреспондент NUR.KZ.

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Лидер сборной Казахстана встречался с действующим олимпийским чемпионом французом Роменом Канноном. По ходу схватки Курбанов держал явное преимущество и уверенно забрал первый раунд. Во втором отрезке также сильнее был казахстанский шпажист. В третьем он довел дело до победы с итоговым счетом 15:10.

Руслан Курбанов поборется за путевку в полуфинал Олимпиады-2024.

Следующим на арену "Grand Palais" выйдет капитан мужской национальной сборной по фехтованию на шпаге Эльмир Алимжанов.

Напомним, ранее выступление на Играх в Париже в индивидуальной дисциплине завершил другой казахстанец Вадим Шарлаимов.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2140944-ruslan-kurbanov-pobedil-deystvuyushchego-olimpiyskogo-chempiona-i-vyshel-v-chetvertfinal-igr-v-parizhe/

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