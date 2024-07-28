Фехтовальщик Эльмир Алимжанов победил двукратного чемпиона Европы на Олимпиаде-2024

Капитан сборной Казахстана по фехтованию на шпаге Эльмир Алимжанов выиграл свою первую схватку на летних Олимпийских играх в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанский спортсмен за выход в 1/8 финала бился с местным спортсменом Луиджи Мидельтоном — двукратным победителем последнего чемпионата Европы. Вся встреча проходила в равной борьбе.

Первый раунд со счетом 4:2 забрал Алимжанов. Во втором отрезке француз смог вырвать победу. Все решалось в заключительной трехминутке, по итогам которой казахстанский капитан выиграл со счетом 15:14.

Таким образом, Эльмир Алимжанов вышел в следующий круг Олимпийских игр.

Напомним, ранее в 1/8 финала вышел лидер сборной Казахстана Руслан Курбанов, а другой отечественный спортсмен Вадим Шарлаимов уступил во втором поединке чемпиону Олимпиады-2016 французу Яннику Боррелю.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.