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Фехтовальщик Эльмир Алимжанов победил двукратного чемпиона Европы на Олимпиаде-2024

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Эльмир Алимжанов
Эльмир Алимжанов. Фото: Сали Сабиров/olympic.kz

Капитан сборной Казахстана по фехтованию на шпаге Эльмир Алимжанов выиграл свою первую схватку на летних Олимпийских играх в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанский спортсмен за выход в 1/8 финала бился с местным спортсменом Луиджи Мидельтоном — двукратным победителем последнего чемпионата Европы. Вся встреча проходила в равной борьбе.

Первый раунд со счетом 4:2 забрал Алимжанов. Во втором отрезке француз смог вырвать победу. Все решалось в заключительной трехминутке, по итогам которой казахстанский капитан выиграл со счетом 15:14.

Таким образом, Эльмир Алимжанов вышел в следующий круг Олимпийских игр.

Напомним, ранее в 1/8 финала вышел лидер сборной Казахстана Руслан Курбанов, а другой отечественный спортсмен Вадим Шарлаимов уступил во втором поединке чемпиону Олимпиады-2016 французу Яннику Боррелю.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2140932-fehtovalshchik-elmir-alimzhanov-vyshel-v-1-8-olimpiady-2024/

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