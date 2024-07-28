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Шпажист Руслан Курбанов одержал первую победу на Олимпиаде-2024

Опубликовано:

Руслан Курбанов
Руслан Курбанов. Фото: olympic.kz

Лидер сборной Казахстана по фехтованию на шпаге Руслан Курбанов одержал победу на старте соревнований Олимпиады-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанский шпажист проводил первую встречу индивидуального турнира на стадии 1/16 финала против представителя Марокко Хуссама Эль Корда. Курбанов имел значительное преимущество по ходу схватки, в концовке позволил сопернику приблизиться, но все же удержал лидерство. Итоговый счет - 15:13.

Казахстанец вышел в следующий круг Олимпийских игр. Отметим, Курбанов занимает 12-е место в мировом рейтинге и является бронзовым призером чемпионата мира.

Следующим на арену "Grand Palais" выйдет капитан мужской национальной сборной по фехтованию на шпаге Эльмир Алимжанов.

Напомним, ранее выступление на Играх в Париже в индивидуальной дисциплине завершил другой казахстанец Вадим Шарлаимов.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2140897-ruslan-kurbanov-oderzhal-pervuyu-pobedu-na-olimpiade-2024/

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