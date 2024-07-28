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Казахстанский фехтовальщик Вадим Шарлаимов с победы стартовал на Олимпиаде-2024

Опубликовано:

Вадим Шарлаимов
Вадим Шарлаимов. Фото: пресс-служба Федерации фехтования РК

Представитель национальной сборной Казахстана по фехтованию на шпаге Вадим Шарлаимов провел первую встречу на олимпийских соревнованиях в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

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Шарлаимов первым из трех казахстанцев вышел биться в индивидуальных соревнованиях. Соперником отечественного фехтовальщика по первому раунду был представитель Южной Африки Гарри Санер. На протяжении всей встречи Вадим уверенно держал преимущество и наносил точные уколы. Итоговый счет схватки - 15:9.

Шарлаимов вышел в следующий раунд. Его соперником по 1/16 финала станет олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро француз Янник Борель.

Напомним, чуть позже на арену дворца "Grand Palais" выйдет лидер мужской сборной Руслан Курбанов, после него выступит капитан казахстанской команды Эльмир Алимжанов.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2140875-kazahstanskiy-fehtovalshchik-vadim-sharlaimov-s-pobedy-startoval-na-olimpiade-2024/

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