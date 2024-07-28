Казахстанский фехтовальщик Вадим Шарлаимов с победы стартовал на Олимпиаде-2024

Представитель национальной сборной Казахстана по фехтованию на шпаге Вадим Шарлаимов провел первую встречу на олимпийских соревнованиях в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

Свежая публикация по теме: Призер чемпионата мира по дзюдо Гусман Кыргызбаев выиграл первую схватку на Олимпиаде-2024

Шарлаимов первым из трех казахстанцев вышел биться в индивидуальных соревнованиях. Соперником отечественного фехтовальщика по первому раунду был представитель Южной Африки Гарри Санер. На протяжении всей встречи Вадим уверенно держал преимущество и наносил точные уколы. Итоговый счет схватки - 15:9.

Шарлаимов вышел в следующий раунд. Его соперником по 1/16 финала станет олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро француз Янник Борель.

Напомним, чуть позже на арену дворца "Grand Palais" выйдет лидер мужской сборной Руслан Курбанов, после него выступит капитан казахстанской команды Эльмир Алимжанов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.