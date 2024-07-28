Казахстанский шпажист Вадим Шарлаимов завершил личное выступление на Олимпиаде-2024

Представитель национальной сборной Казахстана по фехтованию на шпаге Вадим Шарлаимов проиграл в 1/16 финала Олимпиады-2024 одному из лидеров мирового рейтинга, передает корреспондент NUR.KZ.

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Казахстанец проводил свой второй поединок в личном турнире с третьим номером мирового рейтинга, олимпийским чемпионом Рио-де-Жанейро-2016 и пятикратным чемпионом мира французом Янником Борелем.

Борьба получилась равной и напряженной и завершилась со счетом 15:13 в пользу французского спортсмена. При этом второй период схватки остался за казахстанцем.

Таким образом, Вадим Шарлаимов завершил выступление на Олимпиаде-2024 в индивидуальной дисциплине.

Напомним, чуть позже на арену дворца "Grand Palais" выйдет лидер мужской сборной Руслан Курбанов, после него выступит капитан казахстанской команды Эльмир Алимжанов.

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