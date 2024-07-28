Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанский шпажист Вадим Шарлаимов завершил личное выступление на Олимпиаде-2024

Опубликовано:

Вадим Шарлаимов
Вадим Шарлаимов. Фото: министерство туризма и спорта РК

Представитель национальной сборной Казахстана по фехтованию на шпаге Вадим Шарлаимов проиграл в 1/16 финала Олимпиады-2024 одному из лидеров мирового рейтинга, передает корреспондент NUR.KZ.

Свежая публикация по теме:
Шпажист Руслан Курбанов одержал первую победу на Олимпиаде-2024

Казахстанец проводил свой второй поединок в личном турнире с третьим номером мирового рейтинга, олимпийским чемпионом Рио-де-Жанейро-2016 и пятикратным чемпионом мира французом Янником Борелем.

Борьба получилась равной и напряженной и завершилась со счетом 15:13 в пользу французского спортсмена. При этом второй период схватки остался за казахстанцем.

Таким образом, Вадим Шарлаимов завершил выступление на Олимпиаде-2024 в индивидуальной дисциплине.

Напомним, чуть позже на арену дворца "Grand Palais" выйдет лидер мужской сборной Руслан Курбанов, после него выступит капитан казахстанской команды Эльмир Алимжанов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Олимпиада 2024
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2140914-kazahstanskiy-shpazhist-vadim-sharlaimov-zavershil-vystuplenie-na-olimpiade-2024/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie