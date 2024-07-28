Гусман Кыргызбаев вышел в полуфинал Олимпиады-2024 в дзюдо

Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев провел четвертьфинальную схватку на летней Олимпиаде-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

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Ранее спортсмен одержал две победы в весовой категории до 66 килограммов. На стадии 1/4 финала его соперником стал француз Валид Хяр — бронзовый призер чемпионатов мира и Европы 2023 года.

На последних секундах основного времени Кыргызбаев оформил иппон, то есть досрочную победу. Таким образом, казахстанец продолжит борьбу за золото Олимпиады-2024.

Соперник Кыргызбаева по 1/2 финала определится позднее. Схватки этой стадии стартуют 28 июля в 19:00 по казахстанскому времени.

Напомним, в активе национальной сборной по дзюдо уже есть одна медаль Игр-2024. Первым олимпийским чемпионом в этом виде спорта в истории страны стал Елдос Сметов.

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