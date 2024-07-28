Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Призер чемпионата мира по дзюдо Гусман Кыргызбаев выиграл первую схватку на Олимпиаде-2024

Опубликовано:

Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев
Гусман Кыргызбаев. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Представитель сборной Казахстана по дзюдо Гусман Кыргызбаев с победы начал выступление на летней Олимпиаде-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

На стадии 1/16 финала в весовой категории до 66 килограммов спортсмен встретился с испанцем Давидом Гарсией Торне — серебряным призером чемпионата Европы 2023 года.

За основное время схватки соперники не выявили победителя. В овертайме сильнее оказался Кыргызбаев, заработавший вадза-ари, то есть вторую по статусу оценку в дзюдо после иппона.

Оппонент казахстанца по следующей стадии определится позднее.

Кыргызбаев — серебряный призер чемпионата мира 2021 года в весе до 60 килограммов. В категории до 66 килограммов его лучше достижение — бронза чемпионата Азии 2022 года.

Напомним, днем ранее сборная Казахстана выиграла олимпийское золото в дзюдо усилиями Елдоса Сметова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Олимпиада 2024
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2140887-prizer-chempionata-mira-po-dzyudo-gusman-kyrgyzbaev-vyigral-pervuyu-shvatku-na-olimpiade-2024/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie