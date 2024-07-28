Призер чемпионата мира по дзюдо Гусман Кыргызбаев выиграл первую схватку на Олимпиаде-2024

Представитель сборной Казахстана по дзюдо Гусман Кыргызбаев с победы начал выступление на летней Олимпиаде-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

На стадии 1/16 финала в весовой категории до 66 килограммов спортсмен встретился с испанцем Давидом Гарсией Торне — серебряным призером чемпионата Европы 2023 года.

За основное время схватки соперники не выявили победителя. В овертайме сильнее оказался Кыргызбаев, заработавший вадза-ари, то есть вторую по статусу оценку в дзюдо после иппона.

Оппонент казахстанца по следующей стадии определится позднее.

Кыргызбаев — серебряный призер чемпионата мира 2021 года в весе до 60 килограммов. В категории до 66 килограммов его лучше достижение — бронза чемпионата Азии 2022 года.

Напомним, днем ранее сборная Казахстана выиграла олимпийское золото в дзюдо усилиями Елдоса Сметова.

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