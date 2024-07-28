Казахстанец Владислав Яковлев не смог пробиться в четвертьфинал Олимпиады-2024 в академической гребле по итогам утешительного раунда, передает корреспондент NUR.KZ.

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В субботу спортсмен не попал в четвертьфинал напрямую из предварительных заездов. В воскресенье он стартовал в утешительном раунде.

В новом заезде Яковлев финишировал четвертым из пяти участников. Индивидуальную дистанцию в 2000 метров он преодолел за 7 минут 21,12 секунды.

Таким образом, единственный казахстанец в академической гребле лишился шансов на медаль Олимпиады-2024. Теперь он выступит в полуфинале E/F, то есть в сетке, где будут оспариваться места в нижней части таблицы.

Олимпиада в Париже стала для Яковлева четвертой в карьере. На Играх он не поднимался выше 19-го места.

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