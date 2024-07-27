Сборная Украины по футболу в меньшинстве вырвала первую победу на Олимпиаде-2024

Мужская сборная Украины по футболу в меньшинстве обыграла команду Марокко и набрала первые очки на групповом этапе Олимпиады-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

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Соперники по группе В встретились на стадионе "Жоффруа Гишар" в Сент-Этьене. Украинцы выиграли со счетом 2:1.

В составе победителей отличились Дмитрий Крыськив (22 минута) и Игорь Краснопир (90+8). Решающий мяч украинцы забили в меньшинстве, красную карточку получил Владимир Салюк (63).

Единственный гол марокканцев был оформлен с пенальти. Одиннадцатиметровый удар реализовал Суфьян Рахими (64), для которого забитый мяч стал третьим на Олимпиаде-2024.

Победа позволила украинцам набрать три очка. После двух туров столько же баллов у остальных команд группы B — Марокко, Аргентины и Ирака. В плей-офф выйдут две сильнейшие сборные квартета.

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