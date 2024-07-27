Французские легенды дзюдо и легкой атлетики зажгли огонь Олимпиады-2024 на церемонии открытия

Эстафета Олимпийского огня Игр-2024 завершилась в Париже на церемонии открытия. Последними факелоносцами стали французский дзюдоист Тедди Ринер и легкоатлетка Мари-Жозе Перек, которые передали пламя в специальную чашу, передает корреспондент NUR.KZ.

Огонь летней Олимпиады зажгли 16 апреля. Традиционная торжественная церемония прошла в греческой Древней Олимпии.

В дальнейшем была организована эстафета Олимпийского огня. Среди факелоносцев были как знаменитости, так и граждане без медийной узнаваемости.

После парада спортсменов, который прошел на реке Сене, протокольные мероприятия прошли на площади Трокадеро напротив Эйфелевой башни. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил Олимпиаду-2024 открытой.

Вскоре после этого эстафету Олимпийского огня таинственный персонаж передал легендарному французскому футболисту Зинедину Зидану. Экс-капитан сборной Франции же пронес огонь и вручил факел Рафаэлю Надалю. Испанец в лодке с американским легкоатлетом Карлом Льюисом, румынской гимнасткой Надей Команеччи довезли огонь до французской теннисистки Амели Моресмо и баскетболиста Тони Паркера. Честь завершить эстафету и зажечь главное пламя досталось трехкратной олимпийской чемпионке в легкой атлетике, бегунье Мари-Жозе Перек и трехкратному олимпийскому чемпиону в дзюдо Тедди Ринеру.

Олимпийские игры в Париже официально стартовали

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