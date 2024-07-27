Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Французские легенды дзюдо и легкой атлетики зажгли огонь Олимпиады-2024 на церемонии открытия

Опубликовано:

Олимпийский огонь в Париже-2024
Олимпийский огонь в Париже-2024. Фото: BEN STANSALL/AFP via Getty Images

Эстафета Олимпийского огня Игр-2024 завершилась в Париже на церемонии открытия. Последними факелоносцами стали французский дзюдоист Тедди Ринер и легкоатлетка Мари-Жозе Перек, которые передали пламя в специальную чашу, передает корреспондент NUR.KZ.

Огонь летней Олимпиады зажгли 16 апреля. Традиционная торжественная церемония прошла в греческой Древней Олимпии.

В дальнейшем была организована эстафета Олимпийского огня. Среди факелоносцев были как знаменитости, так и граждане без медийной узнаваемости.

После парада спортсменов, который прошел на реке Сене, протокольные мероприятия прошли на площади Трокадеро напротив Эйфелевой башни. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил Олимпиаду-2024 открытой.

Вскоре после этого эстафету Олимпийского огня таинственный персонаж передал легендарному французскому футболисту Зинедину Зидану. Экс-капитан сборной Франции же пронес огонь и вручил факел Рафаэлю Надалю. Испанец в лодке с американским легкоатлетом Карлом Льюисом, румынской гимнасткой Надей Команеччи довезли огонь до французской теннисистки Амели Моресмо и баскетболиста Тони Паркера. Честь завершить эстафету и зажечь главное пламя досталось трехкратной олимпийской чемпионке в легкой атлетике, бегунье Мари-Жозе Перек и трехкратному олимпийскому чемпиону в дзюдо Тедди Ринеру.

Олимпийские игры в Париже официально стартовали

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Олимпиада 2024
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2140345-francuzskie-legendy-dzyudo-i-legkoy-atletiki-zazhgli-ogon-olimpiady-2024-na-ceremonii-otkrytiya/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie