Елдос Сметов пробился в финал Олимпиады-2024

Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов благодаря иппону одержал победу в полуфинальной схватке на летней Олимпиаде-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

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Путевку в финал весовой категории до 60 килограммов спортсмен оспаривал с испанцем Франсиско Гарригосом — чемпионом мира 2023 года и трехкратным чемпионом Европы.

Соперники не смогли выявить победителя в основное время. В овертайме Сметов сумел оформить иппон, то есть прием, принесший ему досрочную победу.

Таким образом, казахстанец обеспечил себе как минимум второе место на Олимпиаде-2020. В финальной схватке ему будет противостоять француз Лука Мхеидзе.

В активе Сметова уже есть две медали Олимпийских игр. В Рио-2016 он стал серебряным призером, в Токио-2020 — бронзовым.

Напомним, что в женском турнире по дзюдо казахстанка Абиба Абужакынова поборется за бронзу в весе до 48 килограммов.

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