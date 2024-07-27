Сборная Аргентины по футболу одержала первую победу на Олимпиаде в Париже

Сборная Аргентины по футболу одержала победу в рамках второго тура группового этапа летних Олимпийских игр-2024 в Париже, сообщает корреспондент NUR.KZ.

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Аргентинцы встретились со сборной Ирака в группе В. Матч завершился победой "бело-голубых" со счетом 3:1.

Первым в матче отличился полузащитник Тьяго Альмада, реализовавший свой момент уже на 13-й минуте. После быстрого гола аргентинцы пропустили ответный мяч под занавес первого тайма. На четвертой компенсированной минуте отличился иракский нападающий Аймен Хусейн.

Победный гол в ворота Ирака забил форвард Лусиано Гонду на 62-й минуте встречи. Увеличил разрыв в счете полузащитник Игнасио Фернандес (85).

Двумя голевыми передачами в этом матче отличился участник победного для Аргентины чемпионата мира 2022 года Хулиан Альварес.

Победа позволила "бело-голубым" набрать три очка и догнать Ирак в таблице. Столько же баллов у сборной Марокко, которая во втором туре сыграет с Украиной.

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