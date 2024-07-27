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Абиба Абужакынова проиграла в четвертьфинале Олимпиады-2024, но сохранила шанс на медаль

Опубликовано:

Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова
Абиба Абужакынова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Лидер национальной сборной Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова проиграла в четвертьфинале и не поборется за путевку в главное противостояние Олимпиады-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

В схватке за полуфинал Абужакынова встречалась с испанкой Лаурой Мартинес Абелендой и уступила сопернице в тяжелейшем противостоянии, которое зашло в дополнительное время. Оппонентка казахстанки смогла оформить иппон.

Таким образом, Абужакынова лишилась шансов на выход в финал Олимпиады-2024. Однако через утешительный раунд она может пробиться в схватку за бронзу. Для этого казахстанке необходимо победить парагвайку Габриэлу Нарваэс.

Напомним, в предыдущей схватке соперницей Абужакыновой по 1/8 финала была представительница Китайского Тайбэя Чен-Хао Лин. Казахстанка одержала одну из быстрейших побед на этой Олимпиаде — за 19 секунд.

Параллельно Елдос Сметов дошел до полуфинала в весовой категории до 60 килограммов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2140570-abiba-abuzhakynova-proigrala-v-chetvertfinale-olimpiady-2024/

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