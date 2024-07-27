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Абиба Абужакынова выиграла первый поединок на Олимпиаде-2024

Опубликовано:

Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова
Абиба Абужакынова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Представительница национальной сборной Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова одержала первую победу на Олимпиаде-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

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Казахстанка встречалась на парижском татами с представительницей Израиля Широй Ришони в весовой категории до 48 килограммов. Абужакынова одержала победу в первом круге и пробилась в 1/8 финала олимпийских соревнований по дзюдо.

На следующей стадии спортсменка встретится с представительницей Китайского Тайбэя Чен-Хао Лин.

Напомним, для лидера женской сборной Казахстана по дзюдо эти Игры являются дебютными в карьере. Она также становилась бронзовым призером чемпионата мира.

Ранее победу во втором поединке на Олимпиаде-2024 одержал другой казахстанский дзюдоист Елдос Сметов.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2140527-abiba-abuzhakynova-vyigrala-pervyy-poedinok-na-olimpiade-2024/

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