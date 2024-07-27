Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Елдос Сметов вышел в четвертьфинал Олимпийских игр — 2024

Опубликовано:

Қазақстандық дзюдошы Елдос Сметов
Қазақстандық дзюдошы Елдос Сметов. Фото: ijf.org

Лидер сборной Казахстана по дзюдо Елдос Сметов одержал победу во второй схватке и вышел в четвертьфинал Олимпиады-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

Свежая публикация по теме:
Чемпион Азии из Казахстана не смог пробиться в финал Олимпиады-2024 в стрельбе из пистолета

Казахстанский дзюдоист встречался в весовой категории до 60 килограммов с украинским спортсменом Дильшотом Халматовым. Сметов одержал победу со счетом 1:0 и вышел в 1/4 финала олимпийских соревнований.

Соперником казахстанца по следующей стадии станет представитель Китайского Тайбэя Ян Юнвэй — серебряный призер Олимпиады-2020.

Напомним, первую схватку на "Shamp de Mars Arena" один из самых титулованных спортсменов нынешней олимпийской сборной выиграл у представителя Нидерландов Торнике Чакадуа.

Сметов становился серебряным призером Игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, а а также брал бронзу на Олимпиаде в Токио-2020.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Олимпиада 2024
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2140533-eldos-smetov-vyigral-svoy-vtoroy-poedinok-na-olimpiyskih-igr-2024/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie