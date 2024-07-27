Елдос Сметов вышел в четвертьфинал Олимпийских игр — 2024

Лидер сборной Казахстана по дзюдо Елдос Сметов одержал победу во второй схватке и вышел в четвертьфинал Олимпиады-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

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Казахстанский дзюдоист встречался в весовой категории до 60 килограммов с украинским спортсменом Дильшотом Халматовым. Сметов одержал победу со счетом 1:0 и вышел в 1/4 финала олимпийских соревнований.

Соперником казахстанца по следующей стадии станет представитель Китайского Тайбэя Ян Юнвэй — серебряный призер Олимпиады-2020.

Напомним, первую схватку на "Shamp de Mars Arena" один из самых титулованных спортсменов нынешней олимпийской сборной выиграл у представителя Нидерландов Торнике Чакадуа.

Сметов становился серебряным призером Игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, а а также брал бронзу на Олимпиаде в Токио-2020.

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