Кто понесет флаг Казахстана на открытии Олимпиады в Париже

Стало известно, кто понесет флаг Казахстана на церемонии открытия Олимпиады 2024 года в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Олимпийских игр.
Отмечается, что в этом году большинство делегаций предпочли выбрать двух знаменосцев для участия в церемонии открытия.
Сообщается, что казахстанскими знаменосцами будут чемпион мира - 2023 по боксу Асланбек Шымбергенов и Ольга Сафронова, выступающая в беге на 100 и 200 метров.
Напомним, что глава Национального олимпийского комитета РК Геннадий Головкин и министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев посетили Олимпийскую деревню в Париже, где встретились со спортсменами, которые уже прибыли на Игры-2024.
Сообщается, что делегация ознакомилась с условиями проживания атлетов. Во время встречи с казахстанскими олимпийцами Маржикпаев и Головкин "пожелали им удачи и успешного выступления в предстоящих соревнованиях".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2140386-kto-poneset-flag-kazahstana-na-otkrytii-olimpiady-v-parizhe/