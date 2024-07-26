Кто понесет флаг Казахстана на открытии Олимпиады в Париже

Стало известно, кто понесет флаг Казахстана на церемонии открытия Олимпиады 2024 года в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Олимпийских игр.

Отмечается, что в этом году большинство делегаций предпочли выбрать двух знаменосцев для участия в церемонии открытия.

Сообщается, что казахстанскими знаменосцами будут чемпион мира - 2023 по боксу Асланбек Шымбергенов и Ольга Сафронова, выступающая в беге на 100 и 200 метров.

Напомним, что глава Национального олимпийского комитета РК Геннадий Головкин и министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев посетили Олимпийскую деревню в Париже, где встретились со спортсменами, которые уже прибыли на Игры-2024.

Сообщается, что делегация ознакомилась с условиями проживания атлетов. Во время встречи с казахстанскими олимпийцами Маржикпаев и Головкин "пожелали им удачи и успешного выступления в предстоящих соревнованиях".