"Факел в надежных руках": Снуп Догг пронес олимпийский огонь перед стартом Игр в Париже (видео)

Американский рэпер Снуп Догг принял участие в эстафете олимпийского огня в преддверии старта XXXIII летних Олимпийских игр в столице Франции, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт турнира.

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52-летний артист преодолел участок с факелом на последнем этапе эстафеты в пригороде Парижа Сен-Дени перед торжественной церемонией открытия главного старта четырехлетия.

Эстафета олимпийского огня стартовала 26 апреля в Греции, по традиции огонь был зажжен от солнечных лучей на священном историческом месте в Древней Олимпии, после чего факелоносцы доставили его к месту проведения Игр.

На заключительной части данного мероприятия и принял участие Снуп Догг. Далее рэпер продолжит свою работу на парижской олимпиаде в качестве корреспондента телеканала NBC.

Напомним, что открытие летних Олимпийских игр-2024 состоится 26 июля в 22:30. Личность человека, который зажжет Олимпийский огонь в церемониальной чаше, держится в секрете.

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