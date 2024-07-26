Первую положительную допинг-пробу выявили на Олимпиаде-2024

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) на официальном сайте сообщило о положительной пробе иранского дзюдоиста Саджада Ганима Сехена, передает NUR.KZ.

В организме спортсмена обнаружили запрещенные стероиды метандиенон и болденон. Положительную пробу Сехен сдал 23 июля, через два дня о результатах анализа сообщила парижская лаборатория, аккредитованная Международным антидопинговым агентством (WADA).

Дзюдоист проинформирован об инциденте, на него наложили временное отстранение. До окончания разбирательств Сехен не может участвовать в любой деятельности, связанной с Олимпиадой-2024.

Кроме того, иранец имеет право запросить анализ пробы B и оспорить отстранение в Спортивном арбитражном суде.

Ситуация с Сехеном стала первым случаем обнаружения допинга на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.