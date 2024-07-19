Лидер сборной Казахстана получил травму перед стартом Олимпиады-2024

Представитель национальной сборной Казахстана по велоспорту на шоссе Алексей Луценко травмировался за семь дней до начала Олимпийских игр в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу велокоманды "Астана".

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«К сожалению, Алексей Луценко был вынужден покинуть гонку из-за травмы левого колена, которую он получил в последние дни после аварии», - говорится в заявлении пресс-службы команды в социальной сети X.

Луценко должен представить страну на Олимпиаде-2024 в индивидуальной (27 июля) и групповой гонке (3 августа). Другой казахстанец Евгений Федоров поедет только в групповом заезде.

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