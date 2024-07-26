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Олимпиада-2024: в каких условиях живут спортсмены в Олимпийской деревне (фото)

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Кровати в номере олимпийской деревни
Кровати в номере олимпийской деревни. Фото: Зарина Кусанова NUR.KZ

Сегодня в Париже пройдет церемония открытия летних Олимпийских игр 2024. Старт самому масштабному спортивному событию четырехлетия будет дан на стадионе "Стад де Франс". Спортсмены вовсю готовятся к соревнованиям. Корреспондент NUR.KZ съездила в олимпийскую деревню к казахстанской команде и узнала, в каких условиях проживают олимпийцы.

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В Олимпийской деревне прошел официальный медиа-день для представителей СМИ со всего мира. На событие аккредитовались более тысячи журналистов, но попасть смогли только 200 участников.

При входе перед всеми, кто посещает деревню, открывается вид на главную реку французской столицы - Сену.

Олимпийская деревня
Олимпийская деревня. Фото: Зарина Кусанова NUR.KZ

Вид на Сену с Олимпийской деревни
Вид на Сену с Олимпийской деревни. Фото: Сали Сабиров/НОК РК

Пройдя чуть дальше, можно увидеть целый жилой комплекс малоэтажных домов. Всего в деревне будут проживать 14,5 тысячи людей, из которых 9 тысяч - спортсмены. Во время проведения Паралимпийских игр число проживающих будет составлять 8 тысяч.

Жилые дома олимпийских команд на ОИ-2024
Жилые дома олимпийских команд на ОИ-2024. Фото: Зарина Кусанова NUR.KZ

Казахстанский дом в Олимпийской деревне
Казахстанский дом в Олимпийской деревне. Фото: Зарина Кусанова NUR.KZ

В деревне есть все, что необходимо спортсменам: тренировочные арены, фитнес-залы, магазины, рестораны и сувенирные лавки.

Сувенирный магазин в Олимпийской деревне
Сувенирный магазин в Олимпийской деревне. Фото: Турар Казангапов/НОК РК

Что касается номеров, в которых проживают спортсмены, то они довольно скромные. Номер состоит из нескольких комнат, в которой могут проживать один или два атлета вместе. Не так давно в социальных сетях наделали шума "картонные" кровати. Как отмечают организаторы, данные кровати были привезены с прошлых Игр в Токио-2020. Тем самым МОК поддерживает свою экологическую инициативу о разумном потреблении.

Кровати в олимпийской деревне
Кровати в олимпийской деревне. Фото: Зарина Кусанова NUR.KZ

На главной площади Олимпийской деревни летних Игр расположены флаги всех стран-участниц.

Главная площадь с флагами всех стран-участниц ОИ-2024
Главная площадь с флагами всех стран-участниц ОИ-2024. Фото: Сали Сабиров/НОК РК

Напомним, церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже состоится уже сегодня в 22:30. Ранее мы рассказывали, где и когда казахстанские поклонники спорта могут посмотреть прямую трансляцию.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2140140-olimpiada-2024-v-kakih-usloviyah-zhivut-sportsmeny-v-olimpiyskoy-derevne-foto/

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